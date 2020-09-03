Білоруська співачка про переїзд до Києва: залишатися вдома небезпечно
Співачка, вокалістка гурту Shuma Руся (справжнє ім'я Марина Шукюрова) покинула Білорусь і переїхала до Києва.
На думку 40-річної артистки, залишатися в країні для неї стало небезпечно. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Я виїхала з Аєю (дочкою. – Ред.) до Києва. Сьогодні я починаю зустрічатися з медіа і фондами, у мене тепер розв'язані руки і повертається продуктивність", – поділилася співачка.
Відзначимо, що з 2001 року Руся була вокалісткою рок-гурту Indiga, а з 2008 року також виступала у фолк-проєкті Akana-NHS. Популярність артистка здобула, коли створила музичний колектив Shuma. У 2019 році кліп гурту на пісню "Хмаркі" отримав нагороду на Berlin Music Video Awards.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що лідерка групи NAKA, акторка Анастасія Шпаковська покинула разом з дітьми Білорусь через протести, які почалися в країні 9 серпня.