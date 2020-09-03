Білоруська співачка про переїзд до Києва: залишатися вдома небезпечно

Ольга Веркалець Люди 20:03, 3.09.2020

Співачка, вокалістка гурту Shuma Руся (справжнє ім'я Марина Шукюрова) покинула Білорусь і переїхала до Києва.

На думку 40-річної артистки, залишатися в країні для неї стало небезпечно. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я виїхала з Аєю (дочкою. – Ред.) до Києва. Сьогодні я починаю зустрічатися з медіа і фондами, у мене тепер розв'язані руки і повертається продуктивність", – поділилася співачка.

Шукюрова з дочкою Аєю.
Rebenok.by

Відзначимо, що з 2001 року Руся була вокалісткою рок-гурту Indiga, а з 2008 року також виступала у фолк-проєкті Akana-NHS. Популярність артистка здобула, коли створила музичний колектив Shuma. У 2019 році кліп гурту на пісню "Хмаркі" отримав нагороду на Berlin Music Video Awards.

Шукюрова повідомила, що виїхала до України.
Facebook Maryna Rusia Šukiurava

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що лідерка групи NAKA, акторка Анастасія Шпаковська покинула разом з дітьми Білорусь через протести, які почалися в країні 9 серпня.

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