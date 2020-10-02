Біллі Айліш випустила кліп до фільму про Джеймса Бонда. Відео

Популярна американська співачка Біллі Айліш випустила кліп на пісню No Time To Die, яка стане головним саундтреком фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Відповідний ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки. Зазначимо, що в кліпі, крім самої Айліш, вставлені кадри з фільму, які ще не фігурували в трейлерах. Зокрема, показані любовні відносини між Джеймсом Бондом у виконанні актора Деніела Крейга та героїнею Мадлен Суонн, яку грає актриса Леа Сейду (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Через кілька годин після публікації відеоролика кліп набрав понад 3 мільйони переглядів та 65 тисяч коментарів. Також ролик потрапив в тренди YouTube.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, британський актор Том Харді може стати новим Джеймсом Бондом. З чуток, артист змінить Деніела Крейга, для якого "Не час помирати" стане останнім фільмом "бондіани".