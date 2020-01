Біллі Айліш "розірвала" премію "Греммі": як 18-річна дівчина стала головною зіркою планети

Американська співачка Біллі Айліш стала головною переможницею премії "Греммі", яка пройшла в ніч на 27 січня в Лос-Анджелесі.

18-річна виконавиця завоювала нагороди в усіх чотирьох основних номінаціях: "Альбом року", "Запис року", "Пісня року" і "Кращий новий артист". Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Примітно, що перемогти в усіх престижних номінаціях, які неформально називають "Велика четвірка", до Біллі Айліш вдавалося тільки одному артистові – Крістоферу Кросу в 1981 році.

"Кращий альбом"

Так, у категорії "Альбом року" Біллі з альбомом "When We All Asleep, Where Do We Go?" вдалося обійти Лану Дель Рей, Аріану Гранде, Габріеллу Вілсон, Меліссу Вівіан Джефферсон, Bon Iver, Vampire Weekend, а також Lil Nas X.

"Пісня року"

У боротьбі за перемогу в даній категорії Айліш з треком "Bad Guy" вдалося обійти Леді Гагу, Таню Такер, HER і Тейлор Свіфт. Крім того, в номінації були представлені Лана Дель Рей, Льюїс Капальді і Мелісса Джефферсон.

"Запис року"

У номінації "Запис року" співачка випередила реп-дует Post Malone і Swae Lee, соул-виконавицю Khalid, Аріану Гранде, Lizzo, HER і репера Lil Nas X.

"Кращий новий артист"

А в боротьбі за звання кращого нового виконавця Біллі обійшла Lil Nas X, Lizzo, а також Black Pumas, Меггі Роджерс, гурт Tank and the Bangas, іспанську співачку Rosalia і британку Yola.

Крім того, Біллі Айліш отримала статуетку в номінації "Кращий вокальний поп-альбом".

