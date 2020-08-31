Біллі Айліш провалилася на MTV VMA 2020: як пройшла музична премія і кому вручили нагороди

У Нью-Йорку (США) відбулася церемонія вручення музичної премії MTV Video Music Awards 2020, де відзначили найкращих виконавців.

Вперше подібний захід провели не в режимі відеоконференції. Артисти заспівали наживо, але на різних локаціях, у масках і без глядачів, пише Daily Mail (щоб переглянути відео виступів, доскрольте до кінця сторінки).

Тріумфатором церемонії MTV VMA 2020 став виконавець The Weeknd, який отримав нагороду за кращий кліп року. Журі високо оцінили його ролик на пісню Blinding Lights. Відзначимо, що без нагороди цьогоріч залишилася Біллі Айліш, хоч співачка і була в списку претендентів.

Співачці Lady Gaga вручили нагороди як кращій артистці, а також за кращу пісню року і колаборацію (за спільну з Аріаною Гранде пісню "Rain On Me"). Загалом зірка перемогла у дев'яти номінаціях. Співачка з'явилася на церемонії в сріблястому плащі, чорних черевиках на величезній платформі і прозорому шоломі.

Корейська кейпоп-група BTS, яка нещодавно побила рекорд Youtube за кількістю переглядів, отримали премію в категоріях "Краща група", "Краща хореографія", "Кращий кейпоп" і "Кращий поп".

Cпівачка Doja Cat перемогла в номінації "Кращий дебют", а жіночий гурт Blackpink – у номінації "Пісня літа". Також відзначили кліп на пісню "Stuck with U" від Аріани Гранде і Джастіна Бібера в новій категорії "Краще відео, зроблене вдома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня на телеканалі "1+1" стартував новий сезон популярного проєкту "Танці з зірками". Дізнайтеся, чим здивував головний танцювальний проект країни у 2020 році.