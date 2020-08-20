Біллі Айліш про Трампа: він руйнує країну і все, що для нас важливе

Популярна американська співачка Біллі Айліш заявила, що президент США Дональд Трамп винен у "руйнуванні країни і всього того, що важливе для американців".

З відповідною заявою артистка виступила під час Національного з'їзду Демократичної партії США. У кінці промови дівчина вперше заспівала пісню "Моє майбутнє". Трансляція велася на YouTube-каналі заходу (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Біллі Айліш виступила на Національному з'їзді Демократичної партії США Скриншот Youtube

"Нам потрібні лідери, які вирішують такі проблеми, як зміна клімату і коронавірусна інфекція, а не заперечують їх. А починати слід з голосування за того, хто усвідомлює, як багато стоїть на кону, хто розділяє наші цінності", – наголосила Айліш.

Також співачка закликала американців не ігнорувати вибори і "голосувати так, ніби їх життя і доля світу залежали від цього". За її словами, країні потрібні лідери, які будуть боротися з системним расизмом і нерівністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США проти президента Дональда Трампа почали розслідування про можливе страхове та банківське шахрайство. Юрист говорив, що Трамп завищував цінність своїх ділових інтересів, щоб справити враження на людей або кредиторів, але потім знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

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