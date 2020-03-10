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10 березня • оновлено в 19:55
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Біллі Айліш показала голе тіло під час концерту: я не жінка

4.9т
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Феномен світової поп-культури, співачка Біллі Айліш показала відео під час свого концерту, на якому знімає з себе одяг.

Таким чином артистка виступила проти бодішеймінгу і цькування жінок. Провокативне відео Айліш опубліковані на YouTube (дивіться в кінці новини).

Біллі Айліш

Біллі Айліш

SM News

Під час концерту в Маямі глядачі побачили двохвилинний ролик перед піснею "All the Good Girls Go To Hell" ("Всі хороші дівчатка йдуть в пекло" – Ред).

На відео Біллі знімає з себе одяг, залишаючись в одному бюстгальтері, а потім символічно потопає у в'язкій чорній рідині.

Біллі Айліш роздяглася на відео

Біллі Айліш роздяглася на відео

YouTube (скріншот)

Паралельно з відео транслювався монолог співачки, в якому вона говорила про пересуди людей щодо неї.

Біллі Айліш роздяглася на відео

Біллі Айліш роздяглася на відео

YouTube (скріншот)

Біллі Айліш роздяглася на відео

Біллі Айліш роздяглася на відео

YouTube (скріншот)

"Ви хочете, щоб я була меншою? Слабшою? Вищою? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? А мої груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася – не те, чого ви хотіли? Якщо я ношу те, в чому мені комфортно, то я не жінка. Якщо роздягаюся, то повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, ви все судите і судите мене за нього", – висловилася Айліш.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Біллі Айліш стала головною переможницею премії "Греммі", яка пройшла в ніч на 27 січня в Лос-Анджелесі.

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Автор
Єва Романова
Теги
шоу-бизнес шоу
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