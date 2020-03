Феномен світової поп-культури, співачка Біллі Айліш показала відео під час свого концерту, на якому знімає з себе одяг.

Таким чином артистка виступила проти бодішеймінгу і цькування жінок. Провокативне відео Айліш опубліковані на YouTube (дивіться в кінці новини).

Під час концерту в Маямі глядачі побачили двохвилинний ролик перед піснею "All the Good Girls Go To Hell" ("Всі хороші дівчатка йдуть в пекло" – Ред).

На відео Біллі знімає з себе одяг, залишаючись в одному бюстгальтері, а потім символічно потопає у в'язкій чорній рідині.

Біллі Айліш роздяглася на відео YouTube (скріншот)

Паралельно з відео транслювався монолог співачки, в якому вона говорила про пересуди людей щодо неї.

"Ви хочете, щоб я була меншою? Слабшою? Вищою? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? А мої груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася – не те, чого ви хотіли? Якщо я ношу те, в чому мені комфортно, то я не жінка. Якщо роздягаюся, то повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, ви все судите і судите мене за нього", – висловилася Айліш.

