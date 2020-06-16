Відома українська співачка Ірина Білик розповіла шанувальникам про те, що планує схуднути за допомогою популярної дієти.

Обраний зіркою спосіб – інтервальне голодування. Про це Ірина написала на особистій сторінці в Instagram.

"Вирішила спробувати нову дієту – всім відому "16/8". Хтось із вас уже пробував її? Плюси – мінуси? Чи задоволені результатом?" – поцікавилася артистка.

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

Шанувальники Ірини Білик в коментарях висловили свою думку щодо дієти, на яку звернула увагу співачка.

Деякі з них відзначили, що інтервальне голодування є дійсно ефективним для зниження ваги. Інші ж порадили не "сидіти на дієтах", а просто правильно харчуватися і рахувати баланс КБЖВ (калорії, білки, жири тавуглеводи – ред.).

Також знайшлися і ті, хто висловився, що 50-річній Ірині Білик взагалі не варто худнути, так як вона і так виглядає прекрасно.

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

50-річна Білик заінтригувала змінами в зовнішності: планує голодувати

Відзначимо, дієта "16/8" або інтервальне голодування на увазі чіткий розподіл прийому їжі протягом доби. Тобто людина може їсти тільки у 8-годинний відрізок, а на 16 годин потрібно відмовитися від їжі повністю. Умовно, якщо сніданок потрапляє на 10 ранку, то вечеряти можна не пізніше 18 годин вечора.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".