Білик вразила шанувальників архівними фото своїх батьків

Obozrevatel Люди 14:23, 7.11.2020 Оновлено: 14:31, 7.11.2020

Українська співачка Ірина Білик опублікувала архівне фото своїх батьків.

На сторінці в Instagram артистка показала раритетний знімок із весілля своїх мами й тата і зазначила, що дуже сумує за ними.

"Цей день 7 листопада завжди відзначали в нашій родині! Мої батьки саме в цей день розписалися ... на цьому фото є і я. Тільки ще не народилася. Сумую .... за мамою і папою", – підписала знімок зірка.

Батьки Ірини Білик.

Шанувальники Білик відзначили, зірка дуже схожа на свою маму і заявили, що саме сьогодні потрібно поминати померлих рідних і близьких.

"Сьогодні поминальна субота! Вічна пам'ять вашим батькам і всім рідним нашим, яких немає вже тут, з нами", "На маму дуже схожі", "Які гарні!!! Такі світлі й щасливі", – писали фанати під дописом знаменитості в Instagram .

Шанувальники Білик відзначили, зірка дуже схожа на свою маму.
Ірина Білик опублікувала архівне фото своїх батьків.
Ірина Білик показала раритетний знімок із весілля своїх батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білик відверто розповіла про дівчину свого старшого сина Гліба.

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