Білик вразила шанувальників архівними фото своїх батьків

Українська співачка Ірина Білик опублікувала архівне фото своїх батьків.

На сторінці в Instagram артистка показала раритетний знімок із весілля своїх мами й тата і зазначила, що дуже сумує за ними.

"Цей день 7 листопада завжди відзначали в нашій родині! Мої батьки саме в цей день розписалися ... на цьому фото є і я. Тільки ще не народилася. Сумую .... за мамою і папою", – підписала знімок зірка.

Шанувальники Білик відзначили, зірка дуже схожа на свою маму і заявили, що саме сьогодні потрібно поминати померлих рідних і близьких.

"Сьогодні поминальна субота! Вічна пам'ять вашим батькам і всім рідним нашим, яких немає вже тут, з нами", "На маму дуже схожі", "Які гарні!!! Такі світлі й щасливі", – писали фанати під дописом знаменитості в Instagram .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білик відверто розповіла про дівчину свого старшого сина Гліба.