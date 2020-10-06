Білик виступила в Харкові після скандалу навколо концерту Полякової

Українська співачка Ірина Білик дала концерт в Харкові після галасу, який виник через виступ в цьому місті Олі Полякової напередодні.

Так, ролик з заходу опублікували в Telegram-каналі "Труха. Харків". Концерт відбувся в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ірина Білик услід за Полякової підкорює Харків. Концерт в "юрці" (юридичний університет. – Ред.) 5 жовтня", – повідомили під роликом.

Ірина Білик виступила в Харкові після галасу з Олею Поляковою. Kharkov.internet-bilet.ua

Білик виступила в Харкові. Instagram Ірини Билік

Відзначимо, що сама Білик перед виступом на особистій сторінці в Instagram запросила харків'ян на захід, афіша концерту є і на сайтах продажу квитків. Однак ніяких фото і відео з концерту артистка не оприлюднювала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до концерту Ірини Білик в Харкові виступила співачка Оля Полякова. Її концерт відбувся 3 жовтня в честь Дня вчителя. Виступ артистки в період карантину, з огляду на високий рівень захворюваності на Харківщині, викликав шквал критики в мережі. Захід також засудив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Пізніше артистка записала відеозвернення, де пояснила, що конфліктна ситуація виникла через передвиборчий ср*ч в країні, а також порадила критикувати концерти після того, як "закриють метро, де збирається набагато більше людей".