Білик, Винник, Кароль та інші: як зірки вітали Україну з Днем Незалежності
24 серпня Україна відзначила 29-ту річницю незалежності. У центрі столиці відбулися урочисті заходи, а також виступили топові артисти країни.
Українські зірки не залишилися осторонь свята – багато з них в соціальних мережах залишили зворушливі пости, де висловилися на адресу рідної країни. Про те, як знаменитості вітали Україну з Днем Незалежності – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Серед тих, хто вказав на важливість національного свята – співачки Ірина Білик, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Джамала, Наталя Могилевська, Настя Каменських та інші. Також про День Незалежності висловилися музиканти Олег Винник, Михайло Хома (DZIDZIO), Потап, MONATIK, Павло Зібров.
"Насправді, це моє улюблене свято! Всіх вітаю з Днем Незалежності. Миру і любові всім нам", – написала кримчанка Джамала.
"Дорога моя Україно! Миру, злагоди, щасливої долі. Люблю безмежно!" – висловився Винник.
"Я живу в найкрутішій країні! Друзі, всіх зі святом", – зазначила Зарицька.
"Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня Незалежності України. Відчував велику відповідальність і безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання "Заслужений артист України". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно", – написав Михайло Хома.
Крім музикантів, День Незалежності відзначили актриса Ольга Сумська, яка наразі знаходиться на відпочинку в Єгипті, хореограф Ілона Гвоздьова, телеведучі Андрій Бєдняков, Дмитро Комаров, Катерина Осадча, Леся Никитюк та інші.
Примітно, що про головне національне свято висловилися і артистки, які виїхали з України в Росію. Йдеться про Світлані Лободу і Ані Лорак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в День Незалежності українські зірки виконали попурі з відомих треків незалежної України. 18 топових артистів виконали уривки 42 пісень, які стали популярними в незалежній Україні.
Навколо шоу Made in Ukraine в мережі розгорнувся скандал. Так, представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що колективи не давали дозволу на використання їхніх пісень.