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Білик, Сумська, Монро та інші зірки знялися "ню" для провокаційного проєкту

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Ольга Сумська та Ірина Білик підтримали масштабний соціальний проект

Ольга Сумська та Ірина Білик підтримали масштабний соціальний проект. колаж

Українські зірки, серед яких актриса Ольга Сумська, співачка Ірина Білик, травесті-діва Монро та інші, знялися в стилі "ню" і підтримали провокаційний, соціальний проект "Антиейджизм. Вік не має значення" фотографа Trisha.

Мета фотопроекту – показати красу, свободу, сміливість і сексуальність поза часовими рамками і стереотипами, навчити приймати і любити себе в будь-якому віці. У зйомці "ню" також взяли участь шоумен Дмитро Коляденко, ведуча Василиса Фролова, скандальний дует Анна-Марія, співачки Катя Бужинська, Анна Добриднєва та інші. Про це виданню OBOZREVATEL розповіли організатори заходу, агентство PR Batteries (усі фото дивіться в кінці новини).

Ірина Білик знялася у фотосесії "ню".

Ірина Білик знялася у фотосесії "ню". Агентство PR Batteries

Ольга Сумська знялася "ню".

Ольга Сумська знялася "ню". Агентство PR Batteries

За словами фотографа і автора проекту, він показує, як стереотипи, нав'язані суспільством, зокрема про вік, провокують депресію і сприяють розвитку комплексів. Зйомка "Антиейджизм" – це крок на шляху до формування соціального тренду на сексуальне тіло в будь-якому віці і розвитку толерантності до вільної демонстрації себе.

Сумська в проекті "Антиейджизм".

Сумська в проекті "Антиейджизм". Агентство PR Batteries

"Впевнена: у нас є можливість навчитися приймати людей такими, якими вони є. Сьогодні я відчуваю в собі сили вчити цьому. Я вже думаю про те, що було б круто залучити і голлівудських селебріті в проект. Кажуть, мрії збуваються. Всьому свій час", – розповіла Trisha.

Українські зірки, в свою чергу поділилися з OBOZREVATEL враженнями від участі в провокаційному проекті. Так, Ольга Сумська зазначила, що з віком будь-яка жінка не втрачає свою сексуальність, а тільки перетворюється.

"Сексуальність жінки не згасає з віком, вона розквітає новими барвами. Більш глибокими і наповненими. Проект "Антиейджизм" просто необхідний сьогодні, як твердження зрілої краси", – розповіла Ольга.

Ірина Білик, в свою чергу, зазначила, що людина сама робить себе привабливою і красивою, незалежно від віку, а цифри в паспорті не впливають на внутрішній стан.

"Я впевнена, що не вік робить людину, а людина робить свій вік привабливим і цікавим для інших. Нещодавно я написала пісню, в якій є такі слова: "Старість придумали сумні люди. Старим, повір, я ніколи не буду..." Ось вам і відповідь на всі питання", – додала артистка.

Відзначимо, виставка пікантних знімків, зроблених в рамках проекту, проходить з 9 вересня по 9 жовтня в Києві в просторі Dialog Hub.

Монро знялася у відвертій фотосесії.

Монро знялася у відвертій фотосесії. Агентство PR Batteries

Монро знялася оголеною для проекту "Антиейджизм".

Монро знялася оголеною для проекту "Антиейджизм". Агентство PR Batteries

Вася Фролова знялася у фотосесії "ню".

Вася Фролова знялася у фотосесії "ню". Агентство PR Batteries

Анна Добриднєва знялася в провокаційній фотосесії.

Анна Добриднєва знялася в провокаційній фотосесії. Агентство PR Batteries

Коляденко в проекті "Антиейджизм".

Коляденко в проекті "Антиейджизм". Агентство PR Batteries

Дует Анна-Марія знялися оголеними.

Дует Анна-Марія знялися оголеними. Агентство PR Batteries

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українську співачку Ірину Білик помітили під час відпочинку в Туреччині в обіймах незнайомця. Відповідне відео зняли випадкові свідки і опублікували в мережі.

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УкраїнаКиївшоушоу-бизнесВасилиса ФроловаКатерина БужинськаДіма КоляденкоANNA MARIAАнна ДобриднєваМонроОльга СумськаІрина Білик
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