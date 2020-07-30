Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що страждала від домашнього насильства. Артистка зробила заяву в рамках соціального челенджу #Womensupportingwomen.

Так, очевидно, мова йде про стосунки Білик з хореографом Дмитром Коляденком. Про свій досвід вона написала на особистій сторінці в Instagram.

"Зараз у мене в житті все добре, але був час, коли я страждала від чоловічого насильства! Хочу підтримати челленджж #Womensupportingwomen, але також запитати у своїх підписниць: чи вірите ви в те, що бувають ідеальні чоловіки?" – зазначила Ірина.

Instagram Ірини Білик

Шанувальники Ірини підтримали співачку і почали активно відповідати на її питання. Багатоз них підтримали її через зізнання про насильство, а інші висловилися на тему ідеальних других половинок.

Instagram Ірини Білик

Instagram Ірини Білик

Instagram Ірини Білик

Instagram Ірини Білик

Відзначимо, раніше Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив. Вона вказала, що могла загинути від його рук – хореограф кидався на неї з ножем, хапав за волосся і трощив меблі в їх квартирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про страшному скандалі з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.