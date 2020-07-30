Українська співачка Ірина Білик розповіла, що страждала від домашнього насильства. Артистка зробила заяву в рамках соціального челенджу #Womensupportingwomen.

Так, очевидно, мова йде про стосунки Білик з хореографом Дмитром Коляденком. Про свій досвід вона написала на особистій сторінці в Instagram.

"Зараз у мене в житті все добре, але був час, коли я страждала від чоловічого насильства! Хочу підтримати челленджж #Womensupportingwomen, але також запитати у своїх підписниць: чи вірите ви в те, що бувають ідеальні чоловіки?" – зазначила Ірина.

Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик

Шанувальники Ірини підтримали співачку і почали активно відповідати на її питання. Багатоз них підтримали її через зізнання про насильство, а інші висловилися на тему ідеальних других половинок.

Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик

Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик

Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик

Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик

Відзначимо, раніше Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив. Вона вказала, що могла загинути від його рук – хореограф кидався на неї з ножем, хапав за волосся і трощив меблі в їх квартирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про страшному скандалі з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.