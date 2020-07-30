Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію
Ірина Білик зробила визнання. IVONA bigmir) net
Українська співачка Ірина Білик розповіла, що страждала від домашнього насильства. Артистка зробила заяву в рамках соціального челенджу #Womensupportingwomen.
Так, очевидно, мова йде про стосунки Білик з хореографом Дмитром Коляденком. Про свій досвід вона написала на особистій сторінці в Instagram.
"Зараз у мене в житті все добре, але був час, коли я страждала від чоловічого насильства! Хочу підтримати челленджж #Womensupportingwomen, але також запитати у своїх підписниць: чи вірите ви в те, що бувають ідеальні чоловіки?" – зазначила Ірина.
Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик
Шанувальники Ірини підтримали співачку і почали активно відповідати на її питання. Багатоз них підтримали її через зізнання про насильство, а інші висловилися на тему ідеальних других половинок.
Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик
Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик
Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик
Білик розповіла про домашнє насильство: вона підтримала потужну соціальну акцію Instagram Ірини Білик
Відзначимо, раніше Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив. Вона вказала, що могла загинути від його рук – хореограф кидався на неї з ножем, хапав за волосся і трощив меблі в їх квартирі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про страшному скандалі з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.