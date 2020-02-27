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27 лютого • оновлено в 12:44
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Білик розповіла, чому пішла від ексчоловіка Нікітіна

1.3т
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Українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ". За словами співачки, причиною такого рішення стало те, що їй не вистачало волі. Також Білик не влаштовувало, що у неї було мало кліпів і фотосесій (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ірина Білик

Ірина Білик

Фото: instagram/bilyk_iryna

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"Я, напевно, виросла і подумала, що я не можу як собака в будці. Я хочу бути скрізь. Не треба мене тримати в одному місці... У мене було дуже мало фотосесій, спілкування з пресою, мало кліпів останнім часом, коли у мене був серйозний продюсер. Я вирішила, що сама я зможу набагато більше", – сказала Білик.

Юрій Нікітін, Ірина Білик та Ольга Горбачова

Юрій Нікітін, Ірина Білик та Ольга Горбачова

Фото: mediananny.com

До речі, Ірина Білик та Юрій Нікітін з 1990 по 1997 роки жили в цивільному шлюбі. Після розставання Юрій залишився музичним продюсером зірки. Однак у 2014 році Білик заявила, що припиняє роботу з ним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ірина Білик зробила сенсаційну заяву про хворобу.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Юрій Нікітін Ірина Білик
Місце
Україна
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