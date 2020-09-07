Білик про майбутню невістку: я мріяла про таку дружину для сина

Юля Ухіна Люди 14:40, 7.09.2020 Оновлено: 14:41, 7.09.2020

Українська співачка Ірина Білик вперше відверто розповіла про дівчину свого старшого сина Гліба.

Так, за словами 50-річної артистки, вона завжди мріяла про таку дружину для своєї дитини. Однак, зазначила, що про весілля поки мова не йде. Про це Білик повідомила в програмі "Світське життя" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я завжди мріяла про таку дружину для свого сина. Щоб у неї було волосся такого кольору, щоб у неї була така мушка, і щоб її звали Аліса. Мови про весілля немає, це дуже сучасні молоді люди, і вони сам вирішать, що вони хочуть в цьому житті", – зазначила співачка.

Ірина Білик розповіла про майбутню невістку (Instagram Ірини Білик)

Нагадаємо, що в Ірини Білик двоє синів – 21-річний син Гліб, народжена в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, і 4-річний син Табріз від російського режисера й продюсера Аслана Ахмадова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про скандал з чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.

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