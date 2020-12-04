Білик показала своє обличчя "в старості" і розвеселила шанувальників. Відео

Олена Кордунова Люди 18:28, 4.12.2020 Оновлено: 18:38, 4.12.2020

Відома українська співачка Ірина Білик показала, як могло б виглядати її обличчя в старості. Артистка наклала на своє зображення фільтр з "ефектом старіння" і зазначила, що такою вона могла б бути "через 100 років".

Відповідний ролик артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Користувачі мережі з гумором відреагували на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі співачка зображена з сивим волоссям і зморшками. Голос артистки також змінився – він став більш хрипким і низьким.

Білик показала, як могла б виглядати в старості.
Instagram Ірини Білик

"Хтось хоче побачити, як буде виглядати Ірина Білик років через 100 – вмикайте! Завжди хотіла грати в театрі. І не банальних красунь і чарівниць, а комедійних персонажів. Що скажете, може змінити амплуа?" – пожартувала українська зірка.

Ірина Білик розсмішила фанатів "постарілим" особою.
Instagram Ірини Білик

Шанувальники Білик позитивно відреагували на її експеримент і відзначили, що їх повеселило відео артистки. Вони також похвалили її почуття гумору.

"Це клас! Переглянули кілька разів цей сміх", – відзначили фанати.

"Ви будете прекрасні в будь-якому віці, і навіть через 100 років", – додали інші.

Білик розсмішила фанатів відео.
Instagram Ірини Білик
Білик розсмішила фанатів "постарілим" особою.
Instagram Ірини Білик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик підкорила шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд". Фанати зірки бурхливо відреагували на прем'єру і розхвалили артистку за україномовний трек.

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