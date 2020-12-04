Білик показала своє обличчя "в старості" і розвеселила шанувальників. Відео

Відома українська співачка Ірина Білик показала, як могло б виглядати її обличчя в старості. Артистка наклала на своє зображення фільтр з "ефектом старіння" і зазначила, що такою вона могла б бути "через 100 років".

Відповідний ролик артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Користувачі мережі з гумором відреагували на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі співачка зображена з сивим волоссям і зморшками. Голос артистки також змінився – він став більш хрипким і низьким.

"Хтось хоче побачити, як буде виглядати Ірина Білик років через 100 – вмикайте! Завжди хотіла грати в театрі. І не банальних красунь і чарівниць, а комедійних персонажів. Що скажете, може змінити амплуа?" – пожартувала українська зірка.

Шанувальники Білик позитивно відреагували на її експеримент і відзначили, що їх повеселило відео артистки. Вони також похвалили її почуття гумору.

"Це клас! Переглянули кілька разів цей сміх", – відзначили фанати.

"Ви будете прекрасні в будь-якому віці, і навіть через 100 років", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик підкорила шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд". Фанати зірки бурхливо відреагували на прем'єру і розхвалили артистку за україномовний трек.