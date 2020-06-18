Білик показала 21-річного сина. Фото

Відома українська співачка Ірина Білик показала свого сина Гліба, якому 18 червня виповнився 21 рік.

У своєму Instagram зірка зворушливо привітала хлопця та оприлюднила його малюнки, які вона вважає геніальними (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця новини).

"Це мій Гліб! Сьогодні йому 21! А це його малюнки... я в шоці! Геніально", – написала вона.

Instagram Ірини Білик

А ось і малюнки сина співачки.

Instagram Ірини Білик

Instagram Ірини Білик

Користувачі мережі також привітали Гліба з 21-річчям

"Малює непогано. З Днем Народження!", "Многая і благая літа!", – написали вони.

Скріншот з Instagram-сторінки Ірини Білик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.