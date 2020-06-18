Білик показала 21-річного сина. Фото
Instagram Ірини Білик
Відома українська співачка Ірина Білик показала свого сина Гліба, якому 18 червня виповнився 21 рік.
У своєму Instagram зірка зворушливо привітала хлопця та оприлюднила його малюнки, які вона вважає геніальними (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця новини).
"Це мій Гліб! Сьогодні йому 21! А це його малюнки... я в шоці! Геніально", – написала вона.
Instagram Ірини Білик
А ось і малюнки сина співачки.
Instagram Ірини Білик
Instagram Ірини Білик
Користувачі мережі також привітали Гліба з 21-річчям
"Малює непогано. З Днем Народження!", "Многая і благая літа!", – написали вони.
Скріншот з Instagram-сторінки Ірини Білик
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.