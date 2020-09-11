Білик отримала іменну зірку на Алеї слави: як відреагували українські зірки

Олена Кордунова Люди 11:36, 11.09.2020

Популярна співачка Ірина Білик, яку також називають "українською Мадонною", отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві.

Артистку нагородили за творчі заслуги перед Україною, а також вагомий вплив на культуру і шоу-бізнес в країні. Артистка на особистій сторінці в Instagram поділилася своїми враженнями і словами подяки. Її колеги по сцені принесли їй привітання.

"Цей день я запам'ятаю на все життя! Про це мріють всі артисти в усьому світі – мати свою зірку на Алеї слави. Нехай моя музика залишається улюбленою на довгі роки", – висловилася Білик.

Ірина Білик отримала зірку на Алеї слави.
Instagram Ірини Білик

Артистку привітали популярні українські артисти, серед яких "золотий голос України" Олександр Пономарьов, а також знаменита актриса Ольга Сумська. Також до привітань приєдналася співачка Анжеліка Рудницька, фешн-фотограф Тріша та інші. Під час церемонії відкриття іменної зірки артистку підтримав її колишній чоловік Дмитро Коляденко.

Сумська і Пономарьов привітали Білик.
Instagram Ірини Білик
Білик привітали з відкриттям іменної зірки на Алеї слави.
Instagram Ірини Білик

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик разом з Ольгою Сумською та іншими зірками підтримали важливий соціальний проект "Антіейджизм. Вік не має значення". Артисти взяли участь у фотосесії в стилі "ню", щоб розвіяти стереотипи про зв'язок краси і віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про скандал з чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.

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