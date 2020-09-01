Білик, Каменських, Дорофєєва, Лорак і Винник: який вигляд мали зірки в шкільні роки

В Україні 1 вересня відзначають День знань, коли традиційно всі учні йдуть до школи на святкову лінійку, щоб почати новий навчальний рік.

Багато українських зірок теж повели своїх дітей до навчальних закладів, про що повідомили в соціальних мережах. OBOZREVATEL також пропонує подивитися, який вигляд мали самі знаменитості у свої шкільні роки.

Потап (Олексій Потапенко)

Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, закінчив 141-шу київську школу 23 роки тому. Юний Потап у ті роки був струнким спортсменом (займався водним поло).

Олексій Потапенко (ліворуч) у школі Instagram Потапа

Віталій Козловський

Віталій у школі був активістом: організовував свята, був ведучим заходів і співав. Уже тоді йому пророкували майбутнє артиста.

"У школі у мене була подруга, з якою ми один одного називали жартома "чоловік" і "дружина". Тоді мені всі казали, що я стану артистом. І вони як у воду дивилися!" – зізнавався Віталій.

Віталій Козловський з однокласницею KP.UA

Віра Брежнєва

Українська співачка і ексвокалістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва не любить згадувати шкільні роки, оскільки в її житті це був складний період. Зірка в юності терпіла глузування з боку однолітків і вважалася "гидким каченям" серед своїх однокласників.

Який вигляд мала Віра Брежнєва в школі Аnews

"До нас у школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Бридке каченя. Дівчатка її обзивали – очкарик, "Галуха-лягуха". У класі було 20 дівчаток і тільки 6 хлопчиків. Ніхто з нас її не захищав. Іноді навіть бійки були у дворі. А після цього дівчата спізнювалися на урок, а Віра приходила розпатлана і заплакана. З нею чинили жорстоко – якось наклеїли на спину папірець, на якому було написано "потвора", – розповідав раніше однокласник Брежнєвої.

Ані Лорак

Співачка неодноразово розповідала про своє важке дитинство, це стосувалося і її шкільних років. Через бідність мати віддала її в інтернат, де Ані й отримувала середню освіту. При цьому статус "інтернатівки" її дуже дратував.

Ані Лорак у школі ВладТайм

"У мене та інших дітей тикали пальцями: "Дивіться, ось інтернатні". Ми тоді носили однакову форму. Може, вони нас шкодували, але слово "інтернатні" дратувало, палило мене зсередини", – ділилася Ані Лорак.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська провела шкільні роки в Україні. Вона вчилася в кількох установах і до того ж у різних містах: у Мукачеві (Закарпатська область), у Львові та в Києві. У школі завжди була активісткою і лідером, а також займалася музикою, що, за її словами, і дало старт її кар'єрі співачки.

Лоліта Мілявська в шкільні роки ewe.ru

Дивіться також, який вигляд мали в шкільні роки Ірина Білик, Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олег Винник, Юлія Саніна та інші українські зірки.

Який вигляд мала Ірина Білик у старших класах 24СМІ

Якою була Настя Каменських у шкільні роки Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Надя Дорофєєва в шкільні роки Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Який вигляд мав Олег Винник під час навчання в школі Facebook-сторінка Kontramarka.ua

MELOVIN навчався в одній з одеських шкіл Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Який вигляд мала Оля Полякова в школі Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Юлія Саніна в початкових класах Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Позитив (Олексій Завгородній) у шкільні роки Facebook-сторінка Kontramarka.ua

Також ми пропонуємо побачити, якими були Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Микола Басков та інші, коли вчилися в школі.

Який вигляд мала в шкільні роки Алла Пугачова Аnews

Діма Білан у першому класі Аnews

Який вигляд мав Басков у школі Аnews

Сергій Лазарєв з однокласницями Комсомольська правда

Максим Галкін у початкових класах Anews

Філіп Кіркоров у школі Teleprogramma.pro

Крістіна Орбакайте в середніх класах Teleprogramma.pro

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українські школярі та студенти відзначають День знань під час карантину в країні та яких правил необхідно дотримуватися в школах і вишах під час майбутнього навчального року.