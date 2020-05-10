Білик, Джамала, Цибульська та інші: як виглядають мами українських зірок
У неділю, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Багато знаменитостей вже встигли зворушливо привітати своїх рідних в соцмережах.
OBOZREVATEL зібрав добірку фотографії українських зірок з їхніми мамами, якими вони поділилися на честь свята.
Ірина Білик з мамою
"У це прекрасне свято у моєї мами ще й день народження! Любіть та цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь!" – написала Білик.
Джамала з мамою
"Найрідніша, найближча, найвразливіша людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, ласкава, найкраща!" – написала співачка.
Оля Цибульська з мамою
"Люблю та дякую за все. Ти супер мама, хочу бути схожою на тебе", – написала Цибульска.
Микита Добрінин з мамою
"Величезне дякую, мамо, що не тільки вирішила в той непростий час народити мене, але й стільки мудрості подарувала мені в цьому житті. Якщо я знаю, що таке любов, то це завдяки тобі", – написав телеведучий.
Тоня Матвієнко з мамою
"Вітаю всіх мам з днем матері! Найдорожча у світі", – написала Тоня.
Вікторія Смеюха з мамою
"Мамо, мила, рідна! Вітаю тебе! Ти найкраща мама у світі! Я вдячна тобі за теплоту та доброту – вони щодня зігрівають мене", – написала співачка.
Раніше OBOZREVATEL опублікував найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки та оригінальні відео.