Білик, Джамала, Цибульська та інші: як виглядають мами українських зірок

У неділю, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Багато знаменитостей вже встигли зворушливо привітати своїх рідних в соцмережах.

OBOZREVATEL зібрав добірку фотографії українських зірок з їхніми мамами, якими вони поділилися на честь свята.

Ірина Білик з мамою

"У це прекрасне свято у моєї мами ще й день народження! Любіть та цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь!" – написала Білик.

Джамала з мамою

"Найрідніша, найближча, найвразливіша людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, ласкава, найкраща!" – написала співачка.

Оля Цибульська з мамою

"Люблю та дякую за все. Ти супер мама, хочу бути схожою на тебе", – написала Цибульска.

Микита Добрінин з мамою

"Величезне дякую, мамо, що не тільки вирішила в той непростий час народити мене, але й стільки мудрості подарувала мені в цьому житті. Якщо я знаю, що таке любов, то це завдяки тобі", – написав телеведучий.

Тоня Матвієнко з мамою

"Вітаю всіх мам з днем матері! Найдорожча у світі", – написала Тоня.

Вікторія Смеюха з мамою

"Мамо, мила, рідна! Вітаю тебе! Ти найкраща мама у світі! Я вдячна тобі за теплоту та доброту – вони щодня зігрівають мене", – написала співачка.

Раніше OBOZREVATEL опублікував найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки та оригінальні відео.