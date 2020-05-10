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10 травня • оновлено в 13:22
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Білик, Джамала, Цибульська та інші: як виглядають мами українських зірок

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У неділю, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Багато знаменитостей вже встигли зворушливо привітати своїх рідних в соцмережах.

OBOZREVATEL зібрав добірку фотографії українських зірок з їхніми мамами, якими вони поділилися на честь свята.

Ірина Білик з мамою

"У це прекрасне свято у моєї мами ще й день народження! Любіть та цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь!" – написала Білик.

Джамала з мамою

"Найрідніша, найближча, найвразливіша людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, ласкава, найкраща!" – написала співачка.

Оля Цибульська з мамою

"Люблю та дякую за все. Ти супер мама, хочу бути схожою на тебе", – написала Цибульска.

Яку 1 річ твоя мама Робить крутіше за всех? ♥ ️ ⠀ ⠀ Я булу наймодніша на діскотеці. В в'язання модних жилетках, міні-Спідниці в смужка, блузі з пагонах. Вся тусовка маленького Містечка и заморські Кавалери дівували як и де в 90-тих можна Було так одягатісь. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робіла мені мейк, крутила модні зачіски и перешивала на мене всі свои РЕЧІ. Розпустіті своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам❤️ ⠀ ⠀ Люблю и дякую за все. Ті СУПЕР Мама, хочу буті схожим на тебе💋❤️ ⠀ ⠀ # деньматері # День Матері #mothersday #iloveyoumom # мама

Публікація від Оля Цибульська (@cybulskaya)

Микита Добрінин з мамою

"Величезне дякую, мамо, що не тільки вирішила в той непростий час народити мене, але й стільки мудрості подарувала мені в цьому житті. Якщо я знаю, що таке любов, то це завдяки тобі", – написав телеведучий.

Тоня Матвієнко з мамою

"Вітаю всіх мам з днем матері! Найдорожча у світі", – написала Тоня.

Вікторія Смеюха з мамою

"Мамо, мила, рідна! Вітаю тебе! Ти найкраща мама у світі! Я вдячна тобі за теплоту та доброту – вони щодня зігрівають мене", – написала співачка.

Мама, мила, рідна! 😍❤️ Вітаю тебе 🎉🎊🎈, ти найкраща мама в міре😃! Я вдячна тобі за теплоту і доброту – вони щодня зігрівають мене 🥰 і за те, продовжуєш зберігати сімейне вогнище сейчас👨👩👧👧. Ти завжди при першій-ліпшій можливості намагалася порадувати мене і з оптимізмом дивилася на мір🌏. Я цього навчилася в тебе і оптимізм не раз виручав мене в скрутну мінуту😇. Мені пощастило, що навіть дорослу дочь💃🏻, ти намагаєшся оберігати і пам'ятаєш, що я все одно потребую твоєї любві❤️🥰 – вона окрилює меня👼🙏😘

Публікація від ВІКТОРІЯ Смеюха неАнгели❤️🎤. (@Vikanablack)

Раніше OBOZREVATEL опублікував найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки та оригінальні відео.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Ірина Білик Джамала Оля Цибульська Микита Добринін Тоня Матвієнко
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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