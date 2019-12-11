Через Лазарєва? Білан зі скандалом відмовився від Євробачення

Спроба організаторів великого концерту зірок Євробачення в Амстердамі запросити на нього Діму Білана — єдиного російського артиста, який посів перше місце на конкурсі у 2008 році, завершилася скандалом.

Як повідомляє видання Super, артист нібито відмовився виступати на шоу через те, що на афіші його ім'я було написано маленькими літерами. Та ще й після Сергія Лазарєва, який після двох спроб виборював лише третє місце на Євробаченні.

Діма Білан Фото: peoples.ru

"Діма Білан розірвав контракт і не буде присутній на концерті з двох причин: тому що він не був єдиним російським артистом на шоу і тому що його ім'я не було зазначено досить великим шрифтом на афіші заходу", — заявили представники Дмитра.

Діма Білан і Сергій Лазарєв Фото: hochu.ua

Пізніше директор Білана Дмитро Бушуєв спростував відмову від участі в шоу Євробачення через дрібно написане ім`я співака на афіші.

"Ми нісенітницю якогось трикопійкового порталу ніяк не коментуємо. Це якийсь збірний концерт десь у Амстердамі. Так, він присвячений Євробаченню, але це просто якийсь комерційний захід зі зйомкою якогось європейського телеканалу. Пропозиція взяти участь була, ми відмовилися через свої, інші причини", — висловився він у бесіді з виданням "Подъем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Діма Білан зганьбився п'яним виступом на дні міста в Самарі (Росія).

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