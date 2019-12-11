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11 грудня • оновлено в 15:29
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Через Лазарєва? Білан зі скандалом відмовився від Євробачення

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Спроба організаторів великого концерту зірок Євробачення в Амстердамі запросити на нього Діму Білана — єдиного російського артиста, який посів перше місце на конкурсі у 2008 році, завершилася скандалом.

Як повідомляє видання Super, артист нібито відмовився виступати на шоу через те, що на афіші його ім'я було написано маленькими літерами. Та ще й після Сергія Лазарєва, який після двох спроб виборював лише третє місце на Євробаченні.

Діма Білан

Діма Білан

Фото: peoples.ru

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"Діма Білан розірвав контракт і не буде присутній на концерті з двох причин: тому що він не був єдиним російським артистом на шоу і тому що його ім'я не було зазначено досить великим шрифтом на афіші заходу", — заявили представники Дмитра.

Діма Білан і Сергій Лазарєв

Діма Білан і Сергій Лазарєв

Фото: hochu.ua

Пізніше директор Білана Дмитро Бушуєв спростував відмову від участі в шоу Євробачення через дрібно написане ім`я співака на афіші.

"Ми нісенітницю якогось трикопійкового порталу ніяк не коментуємо. Це якийсь збірний концерт десь у Амстердамі. Так, він присвячений Євробаченню, але це просто якийсь комерційний захід зі зйомкою якогось європейського телеканалу. Пропозиція взяти участь була, ми відмовилися через свої, інші причини", — висловився він у бесіді з виданням "Подъем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Діма Білан зганьбився п'яним виступом на дні міста в Самарі (Росія).

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Діма Білан Сергій Лазарєв
Місце
Росія
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