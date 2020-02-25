Популярний російський співак Діма Білан скасував свій концерт в Кірові через погіршення стану здоров'я.
Про це артист повідомив шанувальникам на особистій сторінці в Instagram. За словами Білана, він весь тиждень туру по Німеччині, долаючи біль, виходив на сцену. Однак повернувшись додому і поїхавши на наступні свої концерти, співак зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до лікаря йому вже не обійтися.
Діма Білан
Фото: instagram/bilanofficial
"Не хотів підводити вас і свою команду! А вчора, повернувшись додому всього на 10 годин і полетівши на ранок на концерти в Іжевськ і Кіров, зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до мого лікаря мені вже не обійтися. Попереду дуже багато суперпроєктів, у мене щільний графік без єдиного вихідного, і мені необхідно хоча б один день присвятити собі, щоб ситуація не стала гіршою", – зазначив співак.
Діма Білан
Фото: instagram/bilanofficial
Він також додав, що його концерт в Кірові перенесли на 23 березня. Білан пообіцяв місцевим жителям зробити сюрприз.
Ура! Друзі, концерт в Кірові не скасовано, а перенесено на 23 БЕРЕЗНЯ! На цей раз точно !!!!!!! 200% і подарунок від мене особисто, ось такий я вам пропоную варіант 👍🏼) ура! Дякую організаторам за професіоналізм в цьому питанні !! Всім миру !!! 🌍 # ПІТЕР, ми з вами зустрічаємося 28 лютого, як і планували, на моєму шоу # планетабіланнаорбіте! обіцяю, шоу буде нереальним! # дімабілан # билан # біланперезагрузка!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діма Білан розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, в минулому році співак переніс дві операції й у 2020-му готувався до третьої.
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