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25 лютого • оновлено в 16:27
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Білан скасував концерт через проблеми зі здоров'ям: доводилося працювати крізь біль

1.7т
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Популярний російський співак Діма Білан скасував свій концерт в Кірові через погіршення стану здоров'я.

Про це артист повідомив шанувальникам на особистій сторінці в Instagram. За словами Білана, він весь тиждень туру по Німеччині, долаючи біль, виходив на сцену. Однак повернувшись додому і поїхавши на наступні свої концерти, співак зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до лікаря йому вже не обійтися.

Діма Білан

Діма Білан

Фото: instagram/bilanofficial

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"Не хотів підводити вас і свою команду! А вчора, повернувшись додому всього на 10 годин і полетівши на ранок на концерти в Іжевськ і Кіров, зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до мого лікаря мені вже не обійтися. Попереду дуже багато суперпроєктів, у мене щільний графік без єдиного вихідного, і мені необхідно хоча б один день присвятити собі, щоб ситуація не стала гіршою", – зазначив співак.

Діма Білан

Діма Білан

Фото: instagram/bilanofficial

Він також додав, що його концерт в Кірові перенесли на 23 березня. Білан пообіцяв місцевим жителям зробити сюрприз.

Ура! Друзі, концерт в Кірові не скасовано, а перенесено на 23 БЕРЕЗНЯ! На цей раз точно !!!!!!! 200% і подарунок від мене особисто, ось такий я вам пропоную варіант 👍🏼) ура! Дякую організаторам за професіоналізм в цьому питанні !! Всім миру !!! 🌍 # ПІТЕР, ми з вами зустрічаємося 28 лютого, як і планували, на моєму шоу # планетабіланнаорбіте! обіцяю, шоу буде нереальним! # дімабілан # билан # біланперезагрузка!

Публікація від Dima Bilan (@bilanofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діма Білан розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, в минулому році співак переніс дві операції й у 2020-му готувався до третьої.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Діма Білан
Місце
Росія
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