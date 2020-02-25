Популярний російський співак Діма Білан скасував свій концерт в Кірові через погіршення стану здоров'я.

Про це артист повідомив шанувальникам на особистій сторінці в Instagram. За словами Білана, він весь тиждень туру по Німеччині, долаючи біль, виходив на сцену. Однак повернувшись додому і поїхавши на наступні свої концерти, співак зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до лікаря йому вже не обійтися.

Діма Білан Фото: instagram/bilanofficial

"Не хотів підводити вас і свою команду! А вчора, повернувшись додому всього на 10 годин і полетівши на ранок на концерти в Іжевськ і Кіров, зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю і без звернення до мого лікаря мені вже не обійтися. Попереду дуже багато суперпроєктів, у мене щільний графік без єдиного вихідного, і мені необхідно хоча б один день присвятити собі, щоб ситуація не стала гіршою", – зазначив співак.

Діма Білан Фото: instagram/bilanofficial

Він також додав, що його концерт в Кірові перенесли на 23 березня. Білан пообіцяв місцевим жителям зробити сюрприз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діма Білан розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, в минулому році співак переніс дві операції й у 2020-му готувався до третьої.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!