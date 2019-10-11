Пропонувала гроші: Білан розповів про телефонний дзвінок Пугачової

Російський співак Діма Білан розповів про те, як йому пропонувала гроші співачка Алла Пугачова. Це сталося після того, у як артиста пограбували будинок.

Про це Білан розповів в шоу "Алена блин!". Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі програми.

"Я взагалі не розумію, як так жив. У мене ні систем безпеки не було, нічого. А там ліс через паркан і вікна у мене в підлогу, і будинок закривався просто на ключик. Сейф був захований. Його винесли на ковдрі, перетягнули через ліс. А у мене там все: і фотографії мої дитячі, і студентський квиток, яким я дуже дорожив", - сказав Білан.

Через пару днів після події з Дімою Біланом зв'язалася Алла Пугачова. Артистка запропонувала колезі допомогу та гроші.

"Вона запропонувала, але я не взяв. Я не можу з людиною, якою захоплююся, переходити в панібратство", - поділився Діма Білан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова публічно присоромила колегу по сцені Діму Білана.

Справа в тому, що він зганьбився виступом на Дні міста в Самарі. Жителі поскаржилися на те, що артист не потрапляв в ноти, видавав дивні звуки і показував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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