"Біль нестерпний!" 61-річна Мадонна різко скасувала всі концерти через хворобу

Американська поп-діва Мадонна, якій 16 серпня виповнився 61 рік, скасувала кілька концертів у рамках гастрольного туру "Мадам Х" через біль.

У цьому артистка особисто зізналася на своїй сторінці в Instagram, попросивши вибачення у численних шанувальників, які збиралися прийти на її шоу.

"Будь ласка, вибачте за такий несподіваний поворот подій. Кожне вечірнє шоу приносить мені стільки радості, що скасування – це свого роду покарання для мене. Але біль, який я зараз відчуваю, нестерпний", – зізналася Мадонна.

Мадонна скасувала концерти instagram / madonna

За словами співачки, їй зараз необхідно відпочивати і слідувати вказівкам лікарів, щоб повернутися з новими силами на сцену і продовжити тур "Мадам Х".

Мадонна відчуває нестерпний біль instagram / madonna

Що саме сталося з артисткою, вона не розкриває. Вона скасувала концерти, які заплановано на 30 листопада, 1 та 2 грудня у Бостоні. Про інші заходи поки невідомо. Шанувальники зірки отримають свої гроші за квитки.

Мадонна скасувала концерти через біль instagram / madonna

У коментарях фанати підтримали свою улюбленицю, побажавши якнайшвидшого одужання.

"Видужуй, матусю. Ми всі любимо тебе", "Видужуй, дитинко", "Сподіваюся, ви швидко видужаєте і позбудетеся від болю", "Бережи Вас Бог", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу Мадонни шанувальники отримують незабутнє видовище із танцями та яскравими ефектами. Щоб виглядати розкішно у свій 61 рік та запально рухатися, артистці доводиться багато працювати над собою. Нещодавно співачка показала, як розтягується перед виступом, вразивши шанувальників шпагатом.

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