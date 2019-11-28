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29 листопада • оновлено в 10:57
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"Біль нестерпний!" 61-річна Мадонна різко скасувала всі концерти через хворобу

5.9т
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Американська поп-діва Мадонна, якій 16 серпня виповнився 61 рік, скасувала кілька концертів у рамках гастрольного туру "Мадам Х" через біль.

У цьому артистка особисто зізналася на своїй сторінці в Instagram, попросивши вибачення у численних шанувальників, які збиралися прийти на її шоу.

"Будь ласка, вибачте за такий несподіваний поворот подій. Кожне вечірнє шоу приносить мені стільки радості, що скасування – це свого роду покарання для мене. Але біль, який я зараз відчуваю, нестерпний", – зізналася Мадонна.

Мадонна скасувала концерти

Мадонна скасувала концерти

instagram / madonna

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За словами співачки, їй зараз необхідно відпочивати і слідувати вказівкам лікарів, щоб повернутися з новими силами на сцену і продовжити тур "Мадам Х".

Мадонна відчуває нестерпний біль

Мадонна відчуває нестерпний біль

instagram / madonna

Що саме сталося з артисткою, вона не розкриває. Вона скасувала концерти, які заплановано на 30 листопада, 1 та 2 грудня у Бостоні. Про інші заходи поки невідомо. Шанувальники зірки отримають свої гроші за квитки.

Мадонна скасувала концерти через біль

Мадонна скасувала концерти через біль

instagram / madonna

Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I'm in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre

Публікація від Madonna (@madonna)

У коментарях фанати підтримали свою улюбленицю, побажавши якнайшвидшого одужання.

"Видужуй, матусю. Ми всі любимо тебе", "Видужуй, дитинко", "Сподіваюся, ви швидко видужаєте і позбудетеся від болю", "Бережи Вас Бог", – написали в коментарях.

"Біль нестерпний!" 61-річна Мадонна різко скасувала всі концерти через хворобу
"Біль нестерпний!" 61-річна Мадонна різко скасувала всі концерти через хворобу

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу Мадонни шанувальники отримують незабутнє видовище із танцями та яскравими ефектами. Щоб виглядати розкішно у свій 61 рік та запально рухатися, артистці доводиться багато працювати над собою. Нещодавно співачка показала, як розтягується перед виступом, вразивши шанувальників шпагатом.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Мадонна
Теги
шоу-бизнес концерт
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Прописываю этой жэдоффке крест. Вагинально
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