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"Біль і страх": подруга померлої Вербер розповіла про останні години її життя

2.2т Читати матеріал російською

Подруга померлої 6 серпня Алли Вербер Фаїна Громова розповіла про останні години життя фешн-директора ЦУМу.

Вона зізналася, що Вербер навіть переводили в іншу клініку, в надії врятувати, але лікарі виявилися безсилі, пише "СтарХит".

"Біль і страх": подруга померлої Вербер розповіла про останні години її життя
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"Це було як страшний, поганий сон. 5 серпня мені подзвонила дочка Алли - Катя з госпіталю і сказала, що мамі дуже погано. Я примчала до них. До ранку наступного дня стало зрозуміло, що вона йде від нас. Біль, жах і заціпеніння", - передає слова Громової видання.

"Біль і страх": подруга померлої Вербер розповіла про останні години її життя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Вербер
Місце
Росія
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