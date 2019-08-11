"Біль і страх": подруга померлої Вербер розповіла про останні години її життя

Подруга померлої 6 серпня Алли Вербер Фаїна Громова розповіла про останні години життя фешн-директора ЦУМу.
Вона зізналася, що Вербер навіть переводили в іншу клініку, в надії врятувати, але лікарі виявилися безсилі, пише "СтарХит".
"Це було як страшний, поганий сон. 5 серпня мені подзвонила дочка Алли - Катя з госпіталю і сказала, що мамі дуже погано. Я примчала до них. До ранку наступного дня стало зрозуміло, що вона йде від нас. Біль, жах і заціпеніння", - передає слова Громової видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня вона померла.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директора ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікар-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
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