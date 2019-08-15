"Біль дикий": Волочкова показала знівечену у відпустці ногу

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала знівечену у відпустці ногу.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Волочкова відпочивала в Греції.

Анастасія Волочкова Фото з Instagram

"Приїхала. Біль дикий", — прокоментувала публікацію балерина.

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анастасія Волочкова похвалилася розкішним відпочинком в Греції, де вона плавала в басейні, пила шампанське і говорила, що "відпочине за всіх".

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