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"Біль дикий": Волочкова показала знівечену у відпустці ногу

1.2т Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала знівечену у відпустці ногу.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Волочкова відпочивала в Греції.

"Біль дикий": Волочкова показала знівечену у відпустці ногу

Анастасія Волочкова

Фото з Instagram

"Приїхала. Біль дикий", — прокоментувала публікацію балерина.

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"Біль дикий": Волочкова показала знівечену у відпустці ногу

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анастасія Волочкова похвалилася розкішним відпочинком в Греції, де вона плавала в басейні, пила шампанське і говорила, що "відпочине за всіх".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Волочкова
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