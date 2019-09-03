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3 вересня • оновлено в 08:43
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"Бігають в Офіс президента": зірка "Квартал 95" зробив зізнання про Зеленського

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Члени Студії "Квартал 95" ходять до президента України Володимира Зеленського по запису в Офіс президента, щоб вирішити виникаючі питання щодо роботи проекту.

Про це повідомив відомий український артист, один з авторів і сценаристів творчого об'єднання "Квартал 95" Олександр Пікалов "Українській правді".

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"Я його бачив після інавгурації. І у Покровську був на концерті. Ми спілкувалися хвилинку-дві. Хлопці, якщо якісь питання виникають, можуть до нього по запису в Офіс президента збігати. Я великого питання не мав, тому я так – смску посилав зі святом, з Днем незалежності, з Днем прапора", – розповів Пікалов.

Він також додав, що Зеленський моніторить випуски "Кварталу" і вичитує за них гумористів.

"Після ефіру дзвонив. Поставив пару питань, які його турбували в нашому виступі. Але він не питав про гумор – в сторону його або сторону Богдана. Він запитав, чому немає джингла (пісні "Каждый вечер-вечер наступает вдруг"). Чисто технічні питання його цікавили... подзвонив Жене (Кошовому), сказав: "А чого там не так, там не так?" – розповів Пікалов.

Олександр Пікалов розповів про Зеленського і "Квартал"

Олександр Пікалов розповів про Зеленського і "Квартал"

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зробив відверте зізнання про друзів, яких привів до влади.

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