Колишня дружина режисера Федора Бондарчука Світлана різко висловилася про Росію.

Так, вона заявила, що тут для людей не створюють прийнятні умови для життя. Тому половина країни – це "біднота, пияцтво гримуче і розруха". Про це Бондарчук повідомила в інтерв'ю програмі "Осторожно, Собчак!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Світлана Бондарчук Скріншот з відео

"Бідна Росія! Ось мені, чесно, хотілося б, щоб вона прокинулася і зрозуміла, що так неможливо. Ось я зараз навіть не про Крим, а про людей в Росії. Ось ми живемо в Москві, ну ще Пітер і Сочі. А решта Росії – це така біднота, таке пияцтво гримуче, така розруха... Величезна країна, в якій живе так мало людей – не створюються у нас умови", – заявила Світлана.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлану Бондарчук розкритикували за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позувала в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами й туфлях на підборах.

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