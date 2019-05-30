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Бібер переніс весілля через проблеми з психікою: що трапилося

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Популярний канадський співак Джастін Бібер відклав святкування весілля із топ-моделлю Хейлі Болдуін через проблеми з психікою.

Такими даними поділилося видання People, де уточнили, що артист довгий час бореться з депресією, тому переніс церемонію на невизначений термін.

Згідно з інсайдерською інформацією, Джастін і Хейлі офіційно одружаться, коли він вийде з депресії.

Джастін Бібер

Джастін Бібер

Instagram @ justinbieber

"Хейлі продовжує його підтримувати. Їх весілля все одно відбудеться: вони одружаться, коли відчують, що дійсно до цього готові. Найважливіше для них – це психічне здоров'я Джастіна", – уточнило джерело.

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За його словами, Бібер відчуває себе краще, завдяки Хейлі і лікуванню, що змінило хід думок виконавця .

"Тепер він зосереджений на тому, що відбувається зараз, і живе одним днем. Коли він починає заглядати вперед, то відразу починає відчувати стрес", – додав інсайдер.

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін

Instagram @ justinbieber

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в західних ЗМІ активно почали поширювати інформацію про те, що Джастін Бібер планує одружується на Хейлі Болдуін.

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін

Instagram @ haileybieber

Співак зробив дівчині пропозицію під час спільного відпочинку на Багамах. Наречена Бібера є дочкою голлівудського актора Стівена Болдуіна – рідного брата знаменитого Алека Болдуїна. Її вважали найвродливішою жінкою світу 2017 року за версією чоловічого глянцю Maxim.

13 вересня папараці сфотографували Бібера і Болдуін на виході з будівлі суду в Нью-Йорку, через що в ЗМІ з'явилася інформація, що вони одружилися.

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Особи
Джастін БіберХейлі Болдуін
Місце
США
Теги
шоу-бизнесвесілля
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