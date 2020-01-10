"Безталанний клоун": син Ротару обрушився на кривдника матері

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко обрушився на кривдника матері, музичного критика Сергія Сосєдова.

"Безталанний клоун", - написав Євдокименко про Сосєдова в Інстаграм, реагуючи на відео, опубліковане концертним директором Ротару Сергієм Лавровим.

Новини Ротару після звинувачень в немічності лягла під ялинку

Сам Лавров з іронією запостив відео із Сосєдовим, де той пояснює, що у курей в інкубаторі яйця несмачні.

"Головний критик СМ (Софії Михайлівни Ротару, - ред.) і АБ (Алла Борисівна Пугачова, - ред.)", - підписав відео директор Ротару.

Коментар Руслана Євдокименка:

Сосєдов раніше неодноразово публічно заявляв, що Ротару і Пугачовій більше не можна виходити на сцену, тому що, на його думку, вони вже немічні.

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