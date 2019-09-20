Головна Новини
20 вересня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Безсовісна, як ти могла!" Пугачова жорстко наїхала на Собчак

1.2т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова різко відчитала телеведучу Ксенію Собчак за недоречну іронію над Філіпом Кіркоровим.

Про це розповів в бесіді з виданням "Дни.ру" музичний критик Сергій Сосєдов. Так, за його словами, історія сталася в середині нульових на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді ведучою одного з днів була Собчак, а Пугачова приїхала туди в якості гості.

"Ксенія Собчак оголошувала артистів у властивій собі іронічно-саркастичній манері. Наприклад, Кіркорова представила як "короля, який вже не той", або щось в цьому роді. Зал посміхався. Здавалося, всі задоволені", — розповів Сосєдов.

"Безсовісна, як ти могла!" Пугачова жорстко наїхала на Собчак

Сергій Сосєдов

Фото: star.korupciya.com

"Безсовісна, як ти могла!" Пугачова жорстко наїхала на Собчак

Ксенія Собчак і Алла Пугачова

Новини
"Як від такої не загуляти?" Варнава жорстко розкритикувала Бузову

Також критик додав, що після концерту він опинився за лаштунками залу "Дзінтарі" і побачив, як Алла Борисівна "когось сварить".

"Примадонна кричала: "Як ти могла таке ляпнути? Безсовісна! Хто тобі дав право так про нього відгукуватися? Так тобі до Кіркорова рости і рости! Ти знаєш, як він тяжко працює, як працює?", — поділився Сосєдов.

"Безсовісна, як ти могла!" Пугачова жорстко наїхала на Собчак

Алла Пугачова, Філіп Кіркоров і Ксенія Собчак

Крім того, він зазначив, що Собчак тоді і слова не могла сказати Пугачовій і просто мовчки стояла, "звісивши голову". Потім ведуча пояснила Сосєдову, що дуже поважає примадонну і вважає, що вона має право критикувати будь-кого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова жорстко розкритикувала телеведучу Лєру Кудрявцеву та її програму "Секрет на миллион". Зокрема, Пугачова обурилася присвяченим їй випуском, в якому взяв участь і ділився інтимними подробицями її колишній коханий, музикант Сергій Челобанов.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Ксенія Собчак Олександр Пугачов Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel