"Безсовісна, як ти могла!" Пугачова жорстко наїхала на Собчак

Примадонна російської естради Алла Пугачова різко відчитала телеведучу Ксенію Собчак за недоречну іронію над Філіпом Кіркоровим.

Про це розповів в бесіді з виданням "Дни.ру" музичний критик Сергій Сосєдов. Так, за його словами, історія сталася в середині нульових на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді ведучою одного з днів була Собчак, а Пугачова приїхала туди в якості гості.

"Ксенія Собчак оголошувала артистів у властивій собі іронічно-саркастичній манері. Наприклад, Кіркорова представила як "короля, який вже не той", або щось в цьому роді. Зал посміхався. Здавалося, всі задоволені", — розповів Сосєдов.

Сергій Сосєдов Фото: star.korupciya.com

Ксенія Собчак і Алла Пугачова

Також критик додав, що після концерту він опинився за лаштунками залу "Дзінтарі" і побачив, як Алла Борисівна "когось сварить".

"Примадонна кричала: "Як ти могла таке ляпнути? Безсовісна! Хто тобі дав право так про нього відгукуватися? Так тобі до Кіркорова рости і рости! Ти знаєш, як він тяжко працює, як працює?", — поділився Сосєдов.

Алла Пугачова, Філіп Кіркоров і Ксенія Собчак

Крім того, він зазначив, що Собчак тоді і слова не могла сказати Пугачовій і просто мовчки стояла, "звісивши голову". Потім ведуча пояснила Сосєдову, що дуже поважає примадонну і вважає, що вона має право критикувати будь-кого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова жорстко розкритикувала телеведучу Лєру Кудрявцеву та її програму "Секрет на миллион". Зокрема, Пугачова обурилася присвяченим їй випуском, в якому взяв участь і ділився інтимними подробицями її колишній коханий, музикант Сергій Челобанов.

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