Бездомний пограбував телеведучу в прямому ефірі. Відео

Ведучу телеканалу CNN в Бразилії пограбували під час прямого ефіру.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Meu Pedacinho. На кадрах можна побачити, як бездомний підійшов до журналістки й, погрожуючи їй ножем, примусив віддати дівчину мобільний телефон (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Бездомний пограбував телеведучу в прямому ефірі

Зазначимо, що після грабіжник втік разом зі смартфоном, а оператор так і продовжив знімати, не втручаючись в те, що відбувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний британський телеведучий, письменник і мандрівник Беар Гріллс випадково з'явився голим в прямій трансляції в Instagram.