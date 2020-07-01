Бездомний пограбував телеведучу в прямому ефірі. Відео

Крістіна Долматова Люди 19:43, 1.07.2020

Ведучу телеканалу CNN в Бразилії пограбували під час прямого ефіру.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Meu Pedacinho. На кадрах можна побачити, як бездомний підійшов до журналістки й, погрожуючи їй ножем, примусив віддати дівчину мобільний телефон (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Бездомний пограбував телеведучу в прямому ефірі

Зазначимо, що після грабіжник втік разом зі смартфоном, а оператор так і продовжив знімати, не втручаючись в те, що відбувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний британський телеведучий, письменник і мандрівник Беар Гріллс випадково з'явився голим в прямій трансляції в Instagram.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Черкасах від COVID-19 помер хірург, який нещодавно поховав брата-лікаря

В Україні по-новому будуть карати за п'яне водіння: всі деталі

В Україні хочуть підвищити штрафи за неносіння масок: Кабмін дав згоду

Тернопільці зі сльозами попрощалися із загиблим воїном "Айдару". Фото та відео

Сподіваюся, люди усвідомлюють, скільки ми страждали від Росії, – Підручний