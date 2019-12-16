"Бездарність!" Дружину Петросяна вивела з рівноваги стилістка

Дружину коміка Євгена Петросяна Тетяну Брухунову вивела з рівноваги стилістка Олена Беставі.

Свою реакцію з безліччю знаків оклику Брухунова опублікувала 16 грудня в сторіс Інстаграм.

А реагувала вона ось на що. Беставі, коментуючи одному з видань участь Брухунової в ролі експертки на шоу "Модний вирок", сказала, що шокована.

"Я в шоці! Брати експерткою людину, у якого немає елементарних знань про стиль? Він не відчувається в жодному її образі. Все, що я побачила в Instagram – просто набір модних речей без урахування особливостей власної фігури. Єдиного стилю не простежується ні в чому абсолютно, просто модні луки і все", – заявила Беставі виданню Teleprogramma.pro.

"З її речей неможливо здогадатися, яка у неї фігура. Вбрання частіше об'ємні, тому, можливо, вона неідеальна. Але будь-яку неідеальну фігуру можна скорегувати, знаючи закони візуальної ілюзії. Застосовуючи їх під час підбору речей, легко створити ідеальний силует", – додала вона .

У відповідь Брухунова спробувала вразити Беставі у відповідь.

"Минуло 10 місяців з дня моєї участі в "Модному вироку"! І сьогодні ось ця "стилістка" дала свою оцінку моїм look! Людина з підпискою 400 осіб! І копійчаною біжутерією на сторінці, де немає жодного аутфіту! Про газету, яка цікавиться думкою нездар, все зрозуміло! Помийники! Не хотіла робити рекламу цій стилістиці! Але все ж залишу вам її шалено стильну сторінку!" – написала дружина Петросяна.

Інстаграм Тетяни Брухунової

Вона також показала і висміяла фото жінки після тренінгу в Беставі.

Інстаграм Тетяни Брухунової

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними московської "Комсомольської правди", Брухунова і Петросян одружилися на початку грудня 2019 року.

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