Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Президент США Дональд Трамп прибув з державним триденним візитом до Великої Британії. Він уже зустрівся з королевою Єлизаветою II.

Також на зустрічі були присутні спадкоємець британського престолу принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз. Крім того, і принц Гаррі мав відвідати урочистий обід з Трампом і королевою, але без своєї дружини, герцогині Сассекської Меган Маркл. Фото були опубліковані в мережі.

Єлизавета II і Дональд Трамп

Єлизавета II, Дональд Трамп і його дружина Меланія

Дональд Трамп і його дружина Меланія з принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою

Єлизавета II, Дональд Трамп і Меланія, принц Чарльз і Камілла

Зазначимо: офіційною причиною відсутності Маркл є народження сина Арчі кілька тижнів тому, через що вона не може бути присутньою на всіх зустрічах. Однак закордонні інсайдери раніше припустили, що причина в іншому. Річ у тім, що герцогиня Сассекська в період президентських виборів в США у 2017 році активно підтримувала кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи проти кандидатури Трампа.

Принц Гаррі і Меган Маркл BBC.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію, проте відмовився назвати ім'я хлопчика.

Дитина стала сьомою в черзі британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

26 травня стало відомо, що Маркл принципово відмовилася відвідати урочистий обід з Трампом через особисту неприязнь до нього.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!