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Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

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Президент США Дональд Трамп прибув з державним триденним візитом до Великої Британії. Він уже зустрівся з королевою Єлизаветою II.

Також на зустрічі були присутні спадкоємець британського престолу принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз. Крім того, і принц Гаррі мав відвідати урочистий обід з Трампом і королевою, але без своєї дружини, герцогині Сассекської Меган Маркл. Фото були опубліковані в мережі.

Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Єлизавета II і Дональд Трамп

Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Єлизавета II, Дональд Трамп і його дружина Меланія

Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Дональд Трамп і його дружина Меланія з принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою

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Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Єлизавета II, Дональд Трамп і Меланія, принц Чарльз і Камілла

Зазначимо: офіційною причиною відсутності Маркл є народження сина Арчі кілька тижнів тому, через що вона не може бути присутньою на всіх зустрічах. Однак закордонні інсайдери раніше припустили, що причина в іншому. Річ у тім, що герцогиня Сассекська в період президентських виборів в США у 2017 році активно підтримувала кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи проти кандидатури Трампа.

Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Принц Гаррі і Меган Маркл

BBC.com

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Особи
Дональд ТрампЄлизавета IIпринц Чарльзпринц ГарріМеган Маркл
Місце
Великобританія
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