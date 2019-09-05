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5 вересня • оновлено в 08:14
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"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

1.8т Читати матеріал російською

Російська співачка Ольга Серябкіна, колишня учасниця гурту Serebro поділилася відвертим відео і нарвалася на критику мережі.

Так, ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних прозорих лосинах, під якими були відсутні труси і в білому топі. Зазначимо, що Серябкіна в такому вигляді каталася на квадроциклі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Камуфляжна вечірка відродилася. Я не могла повернутися сюди і не поганяти ще раз на цьому малятку", — написала Ольга.

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна

Фото з Instagram

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Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони розкритикували Серябкіну за те, що вона не одягнула труси.

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео
"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна у відвертій білизні

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Спокуслива Ольга Серябкіна

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Без трусів": співачка з РФ розлютила мережу відвертим відео

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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