"Без трусів сидить": Сєдокову розгромили через відверте фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, нарвалася на критику через відверте фото.

Так, пікантний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

На фотографії Сєдокова позує лише в одному короткому чорному топі. При цьому, співачка не одягла труси.

Примітно, що відвертий знімок викликав бурхливу реакцію серед шанувальників зірки. Багато підписників розкритикували фото Анни:

"Мати трьох дітей і без трусів!", "Жах якийсь", "Аня, ти забула одягнутися?", "Тіло змінюється, а голова дурнішає...", "Труси де втратила? Я шокована".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках.

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