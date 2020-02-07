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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Без трусів сидить": Сєдокову розгромили через відверте фото

151.4т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, нарвалася на критику через відверте фото.

Так, пікантний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram @annasedokova

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"Мені подобається ранковий секс!" Седокова відверто висловилася про особисте життя

На фотографії Сєдокова позує лише в одному короткому чорному топі. При цьому, співачка не одягла труси.

Примітно, що відвертий знімок викликав бурхливу реакцію серед шанувальників зірки. Багато підписників розкритикували фото Анни:

"Мати трьох дітей і без трусів!", "Жах якийсь", "Аня, ти забула одягнутися?", "Тіло змінюється, а голова дурнішає...", "Труси де втратила? Я шокована".

Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото
Сєдокову розгромили через відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Коментарі
105
75
Смішно
21
Цікаво
9
Сумно
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Qurd Boz
Qurd Boz
Mozqi kurinıye...
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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Нормальное фото, правда с е.б.алом что-то не так. Чем ди.би.лов не устраивает фотка не пойму.
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
а можт тётке и бис труселей ни холадна. чьо причепенились к ней?
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