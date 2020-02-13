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13 лютого • оновлено в 11:39
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Без трусів: ексзірка "Дом-2" оголилася на відвертому відео

6.9т
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Колишня зірка скандального телепроєкту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва поділилася відвертим відео, на якому позує без трусів.

Ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Неллі Єрмолаєва

Неллі Єрмолаєва

Instagram @ermolaevanelly

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"Бомба!" Ведуча "Дом-2" блиснула голими грудьми на новому фото

Так, у кадрі Єрмолаєва сексуально розташувалася на музичному інструменті. Водночас Неллі не вдягнула білизну й позувала в самій лише чорній сорочці.

"Вона побачила мене такою... Витягла з мене іншу жінку",підписала відео зірка, звернувшись до свого фотографа.

Характерно, що Неллі обмежила можливість коментувати ролик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм сином Мироном і нарвалася на критику в мережі. На знімку вони разом з хлопчиком позували повністю голими.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Дейман Алон
Дейман Алон
Самки балалаечников мечтают о неграх, чтобы родить побольше "черных ленинов"!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-жаль,что тут в трусах
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