Без трусів: ексзірка "Дом-2" оголилася на відвертому відео

Колишня зірка скандального телепроєкту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва поділилася відвертим відео, на якому позує без трусів.

Ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Неллі Єрмолаєва Instagram @ermolaevanelly

Так, у кадрі Єрмолаєва сексуально розташувалася на музичному інструменті. Водночас Неллі не вдягнула білизну й позувала в самій лише чорній сорочці.

"Вона побачила мене такою... Витягла з мене іншу жінку", – підписала відео зірка, звернувшись до свого фотографа.

Характерно, що Неллі обмежила можливість коментувати ролик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм сином Мироном і нарвалася на критику в мережі. На знімку вони разом з хлопчиком позували повністю голими.

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