Без Топалова? Тодоренко з сином повернулася в Україну

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, разом з маленьким сином відвідала Одесу.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Регіна приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.
"З днем народження, моє улюблене місто. Живи, моя Одеса, живи і процвітай", — написала Тодоренко.
Влад Топалов і Регіна Тодоренко
Фото: tv.ua
Регіна Тодоренко з сином
Фото з Instagram
Регіна Тодоренко з сином
Фото з Instagram
Син Тодоренко
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники розкритикували Регіну за її зовнішній вигляд, а також почали питати, де її чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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