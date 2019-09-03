Без Топалова? Тодоренко з сином повернулася в Україну

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, разом з маленьким сином відвідала Одесу.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Регіна приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.

"З днем народження, моє улюблене місто. Живи, моя Одеса, живи і процвітай", — написала Тодоренко.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко Фото: tv.ua

Регіна Тодоренко з сином Фото з Instagram

Регіна Тодоренко з сином Фото з Instagram

Син Тодоренко Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники розкритикували Регіну за її зовнішній вигляд, а також почали питати, де її чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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