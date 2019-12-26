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26 грудня • оновлено в 18:39
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Без одягу: Добринін та Квіткова викликали ажіотаж інтимним кадром

1.7т
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Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився інтимним кадром з коханою Дашею Квітковою.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, показавши, як зустрічає ранок зі своєю обраницею.

"Наш найдобріший ранок", – підписав Добринін під знімком, на якому вони з Квітковою в білизні пристрасно цілуються.

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Шанувальники прийшли в захват від інтимного кадру солодкої парочки, зазначивши, що вони дуже гарні.

Добринін і Квіткова цілуються без одягу

Добринін і Квіткова цілуються без одягу

instagram / nikitadobrynin

"Дуже гарні", "Дуже ніжні фото", "Дуже класні", "Такі солодкі фото", "Посмішки супер", "Дуже гарна пара", – відповіли користувачі.

Добринін і Квіткова

Добринін і Квіткова

instagram / nikitadobrynin

Без одягу: Добринін та Квіткова викликали ажіотаж інтимним кадром
Без одягу: Добринін та Квіткова викликали ажіотаж інтимним кадром

Микита Добринін і Даша Квіткова

Микита Добринін і Даша Квіткова

Фото: instagram / kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу щодо стосунків. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою. Вони стали парою, яка найдовше після проекту підтримувала стосунки.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Микита Добринін Даша Квіткова
Місце
Україна
Теги
фотосессія фотографии шоу-бизнес
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