Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Від колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу пішла молода пасія, модель Яна Бєляєва. Саме ця дівчина стала причиною того, що сім'я знаменитості розпалася.

Як стало відомо, Бєляєва закрутила роман з новим хлопцем. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив детальніше розповісти, як і з ким зараз живе "розлучниця". Нагадаємо, що рік тому чоловіка Ані Лорак застукали на зраді з Бєляєвою в одному з нічних клубів Києва.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу Фото з Instagram

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Роман Яни Бєляєвої і Мурата Налчаджиоглу не отримав продовження. Навіть після того, як турецький бізнесмен розлучився з опальною співачкою, Яна пішла до іншого. Зазначимо, що про нового бойфренда моделі стало відомо з її соцмереж — там вона опублікувала їхні спільні фото. Судячи з усього, пара зустрічається не так давно, але проводить багато часу разом і встигла вже злітати на відпочинок до Норвегії.

Яна Бєляєва Фото з Instagram

"Можна подумати, що я набрала 4 валізи купальників, але ні! Це все теплі речі, ми летимо до Норвегії. Здавалося б, в липні логічніше полетіти на Міконос, але це не про нас", — писала Бєляєва у своєму Instagram.

Яна Бєляєва c хлопцем Фото з Instagram

Також дівчина нещодавно відпочивала разом з новим обранцем в Туреччині. Зазначимо, що Бєляєва поки не розповідає хто він і чим займається. На спільних фото вона закриває обличчя хлопця смайликом.

Яна Бєляєва з хлопцем Фото з Instagram

Яна Бєляєва з хлопцем Фото з Instagram

Яна Бєляєва з хлопцем Фото з Instagram

Яна Бєляєва з хлопцем Фото з Instagram

Судячи з соціальних мереж Бєляєвої, пара на відпочинках розважається в дорогих готелях. Також вони літали на приватному літаку.

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Яна Бєляєва Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Передбачувана коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок з чоловіком, але підтвердила, що знайома з ним кілька років.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!