Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

2.6т Читати матеріал російською

Від колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу пішла молода пасія, модель Яна Бєляєва. Саме ця дівчина стала причиною того, що сім'я знаменитості розпалася.

Як стало відомо, Бєляєва закрутила роман з новим хлопцем. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив детальніше розповісти, як і з ким зараз живе "розлучниця". Нагадаємо, що рік тому чоловіка Ані Лорак застукали на зраді з Бєляєвою в одному з нічних клубів Києва.

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Новини
Новий хлопець Ані Лорак показав їхнє інтимне фото: хто він такий

Роман Яни Бєляєвої і Мурата Налчаджиоглу не отримав продовження. Навіть після того, як турецький бізнесмен розлучився з опальною співачкою, Яна пішла до іншого. Зазначимо, що про нового бойфренда моделі стало відомо з її соцмереж — там вона опублікувала їхні спільні фото. Судячи з усього, пара зустрічається не так давно, але проводить багато часу разом і встигла вже злітати на відпочинок до Норвегії.

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

"Можна подумати, що я набрала 4 валізи купальників, але ні! Це все теплі речі, ми летимо до Норвегії. Здавалося б, в липні логічніше полетіти на Міконос, але це не про нас", — писала Бєляєва у своєму Instagram.

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва c хлопцем

Фото з Instagram

Також дівчина нещодавно відпочивала разом з новим обранцем в Туреччині. Зазначимо, що Бєляєва поки не розповідає хто він і чим займається. На спільних фото вона закриває обличчя хлопця смайликом.

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва з хлопцем

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва з хлопцем

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва з хлопцем

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва з хлопцем

Фото з Instagram

Судячи з соціальних мереж Бєляєвої, пара на відпочинках розважається в дорогих готелях. Також вони літали на приватному літаку.

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Яна Бєляєва

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...