Без Мурата? Стало відомо, як живе пекуча брюнетка, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак

Від колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу пішла молода пасія, модель Яна Бєляєва. Саме ця дівчина стала причиною того, що сім'я знаменитості розпалася.
Як стало відомо, Бєляєва закрутила роман з новим хлопцем. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив детальніше розповісти, як і з ким зараз живе "розлучниця". Нагадаємо, що рік тому чоловіка Ані Лорак застукали на зраді з Бєляєвою в одному з нічних клубів Києва.
Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу
Фото з Instagram
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Роман Яни Бєляєвої і Мурата Налчаджиоглу не отримав продовження. Навіть після того, як турецький бізнесмен розлучився з опальною співачкою, Яна пішла до іншого. Зазначимо, що про нового бойфренда моделі стало відомо з її соцмереж — там вона опублікувала їхні спільні фото. Судячи з усього, пара зустрічається не так давно, але проводить багато часу разом і встигла вже злітати на відпочинок до Норвегії.
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
"Можна подумати, що я набрала 4 валізи купальників, але ні! Це все теплі речі, ми летимо до Норвегії. Здавалося б, в липні логічніше полетіти на Міконос, але це не про нас", — писала Бєляєва у своєму Instagram.
Яна Бєляєва c хлопцем
Фото з Instagram
Також дівчина нещодавно відпочивала разом з новим обранцем в Туреччині. Зазначимо, що Бєляєва поки не розповідає хто він і чим займається. На спільних фото вона закриває обличчя хлопця смайликом.
Яна Бєляєва з хлопцем
Фото з Instagram
Яна Бєляєва з хлопцем
Фото з Instagram
Яна Бєляєва з хлопцем
Фото з Instagram
Яна Бєляєва з хлопцем
Фото з Instagram
Судячи з соціальних мереж Бєляєвої, пара на відпочинках розважається в дорогих готелях. Також вони літали на приватному літаку.
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Яна Бєляєва
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Передбачувана коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок з чоловіком, але підтвердила, що знайома з ним кілька років.
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