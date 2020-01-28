Без макіяжу і з недоглянутим волоссям: Серябкіна здивувала неохайним виглядом на новому фото

Російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна здивувала зовнішнім виглядом на свіжому знімку.

Так, фотографією артистки поділилося видання СтарХит.

Ольга Серябкіна Instagram @seryabkina

У кадрі Ольга з'явилася без косметики і з недоглянутими волоссям. Як пише видання, шанувальники ледве впізнали Серябкіну на новому фото.

Ольга Серябкіна без макіяжу СтарХит

Не виключено, що зміни в зовнішньому вигляді пов'язані з хворобою артистки. Як повідомляє видання, нещодавно співачка поскаржилася на серйозну простуду, з якою не могла впоратися півтора тижні.

Ольга Серябкіна Instagram @seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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