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28 січня • оновлено в 12:35
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Без макіяжу і з недоглянутим волоссям: Серябкіна здивувала неохайним виглядом на новому фото

1.3т
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Російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна здивувала зовнішнім виглядом на свіжому знімку.

Так, фотографією артистки поділилося видання СтарХит.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Instagram @seryabkina

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"Сексі, збуджує": гола Серябкіна завела шанувальників пікантним фото

У кадрі Ольга з'явилася без косметики і з недоглянутими волоссям. Як пише видання, шанувальники ледве впізнали Серябкіну на новому фото.

Ольга Серябкіна без макіяжу

Ольга Серябкіна без макіяжу

СтарХит

Не виключено, що зміни в зовнішньому вигляді пов'язані з хворобою артистки. Як повідомляє видання, нещодавно співачка поскаржилася на серйозну простуду, з якою не могла впоратися півтора тижні.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Instagram @seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Серябкіна
Місце
Росія
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