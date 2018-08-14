Без дружини, але з хлопцями: журналісти дізналися, як відпочивав Олег Винник

Понад тиждень співак Олег Винник в соцмережах радує своїх прихильниць яскравими фотографіями і відео зі своєї відпустки в Домініканській республіці.

Протягом всього відпочинку Винник постійно викладає в соцмережі фотографії та відео себе щасливого - з кокосами, в басейні, на пляжі і на пальмі. Але чому Винник вибрав для відпочинку Домінікану - для досвідчених мандрівників загадка. Вони кажуть, що в січні-лютому там набагато краще, адже не так спекотно і в воді не так багато водоростей, повідомляє "ТСН".

Олег Винник на відпочинку instagram.com/olegg.vynnyk

Карибський острів на фото виглядає райським, але досвідчені туристи попереджають: зараз там робити нічого. Літо на Домінікані - низький сезон: страшна спека і брудний океан. При цьому, він не тільки брудний, але і смердючий - і все через водорості. Вони всюди і саме від них йде нестерпний запах. Місцеві проти них застосовують сітки і лопати, але це не допомагає - вода в Домінікані зараз темна, а не блакитна.

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Але якщо з сезоном відпустки на Домінікані Винник помилився, то місце на острові вибрав найдорожче. Він оселився в маєтку під назвою "Вілла Бланка", де і відзначив своє 45-річчя.

У цьому районі Пунта Кани живуть тільки багаті і знамениті. Щоб потрапити всередину, треба перетнути два пункти пропуску зі шлагбаумами. Тут знаходиться велике поле для гольфу і кілька десятків маєтків, зокрема, і ті, що належать Хуліо Іглесіасу і Михайлу Баришнікову. Пересуваються жителі вілл переважно на гольфкарах, а від сторонніх очей - ховаються.

Особняк, де жив Винник, розрахований на шість королівських спалень. В ньому є джакузі, басейн, власний кухар і дизайн від Оскара Де Ла Ренти. Двір виходить на поле для гольфу. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри, як Винник виходить з гольф-кара і прямує в сторону моря. Поруч з ним продюсер і двоє хлопців - один з них, очевидно, син Винника, 14-річний Джуліан.

tsn.ua

Дружину Таїсію, вона ж бек-вокалістка Таюне, за весь час журналісти жодного разу не побачили. Чи була вона разом з Олегом на відпочинку, до сих пір невідомо.

tsn.ua

За підрахунками журналістів, такий активний відпочинок разом з перельотом і орендою вілли обійшовся Виннику в майже мільйон гривень.

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