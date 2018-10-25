''Б'ється в конвульсіях'': танцюючу Волочкову присоромили в мережі

Російську балерину Анастасію Волочкову різко розкритикували через її танець.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, мабуть, бажаючи похвалитися своїми вміннями.
"Лебідь. Сен-Санс. Для мене часто репетиція в сонячній, тихій і красивій атмосфері рівносильна медитації. Це таке щастя - бути відданою мистецтву танцю, улюбленій справі і виконувати його професійно. Як важливо зберігати людську вірність одне одному, перш за все..." - написала в пості балерина.
Лебідь. Сен-Санс. Для мене часто, репетиція в сонячної, тихою і красивою атмосфері рівносильна медітаціі..🙏🏻 Це таке щастя-бути відданою мистецтву танцю, улюбленій справі, і виконувати його профессіонально.🙏🏻 Як важливо зберігати людську вірність один одному, перш за все ... 👍🏼 @ goldenlion.club # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # осінь # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
"Якщо говорити грубо, то Настя б'ється в конвульсіях. Якщо не грубо, то вона не той вид діяльності вибрала. Дуже важка, громіздка, рухи різкі... Мужик у пачці", "Балерині не можна бути слоном", "Цей лебідь давно помер", "Прохід на пуантах і махи руками тепер називаються танцем?" "Настю, не треба вам танцювати. Будьте краще вже світською левицею", "Це антибалерина", - пишуть у коментарях.
Зал для моїх репетицій в нашому улюбленому @ goldenlion.club тепер доповнено моїми портретамі.😉 Буду рада зустрічі з вами в більш світлої тепер обстановці. 😊 Зміни в клубі відбуваються поступово, але вони дуже заметни.👍🏼 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # осінь # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова викликала огиду фанатів новим відео.