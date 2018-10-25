''Б'ється в конвульсіях'': танцюючу Волочкову присоромили в мережі

Російську балерину Анастасію Волочкову різко розкритикували через її танець.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, мабуть, бажаючи похвалитися своїми вміннями.

"Лебідь. Сен-Санс. Для мене часто репетиція в сонячній, тихій і красивій атмосфері рівносильна медитації. Це таке щастя - бути відданою мистецтву танцю, улюбленій справі і виконувати його професійно. Як важливо зберігати людську вірність одне одному, перш за все..." - написала в пості балерина.

"Якщо говорити грубо, то Настя б'ється в конвульсіях. Якщо не грубо, то вона не той вид діяльності вибрала. Дуже важка, громіздка, рухи різкі... Мужик у пачці", "Балерині не можна бути слоном", "Цей лебідь давно помер", "Прохід на пуантах і махи руками тепер називаються танцем?" "Настю, не треба вам танцювати. Будьте краще вже світською левицею", "Це антибалерина", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова викликала огиду фанатів новим відео.