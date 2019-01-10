''Бережіть себе'': учасниця ''Танців з зірками'' розповіла про свою хворобу

Екс-солістка гурту Nikita та учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, розповіла про свою хворобу. Дівчина вирушила відпочивати у Таїланд і захворіла на одному з островів.
Кумейко зазначила, що у неї піднялася висока температура і вже декілька днів вона не встає із ліжка. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/anastasia_domination
"Як би хотілося, що б на цьому фото була я у красивому купальнику і окулярах. Але поки моє тіло вже другий день перебуває у горизонтальному положенні з температурою 37-38. І це єдиний кадр, який я змогла зробити, не встаючи. Настав той прекрасний вік, коли розумієш, що здоров'я, дійсно найважливіше. У якому б раю ти не був, але з температурою і закладеним носом кайфу мало. Бережіть себе і будьте здорові", — написала Кумейко.
Як би хотілося, що б на цьому фото була я в красивому купальнику і окулярах # пофрейду .😎 Але поки моє тіло вже другий день перебуває в горизонтальному положенні з температурою 37-38. І це єдиний кадр, який я змогла зробити не встаючи. У мене навіть вже є своя лікарняна зона на нашій віллі 😰Болеть в теплі трохи легше, а з таким видом-на багато приємніше, але бути здоровим завжди краще. Настав той прекрасний вік, коли розумієш, що здоров'я, дійсно найважливіше. В якому б раю ти не знаходився, але з температурою і закладеним носом кайфу мало. Бережіть себе і будьте здорові 🙏🏼💙
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Dj Nana (Анастасія Кумейко) брала участь у проекті "Танці з зірками" у парі з відомим ресторатором Миколою Тищенком. Вони покинули шоу в четвертому випуску, поступившись тоді своїм суперникам Руслану Сенічкіну та Яні Цибульській.