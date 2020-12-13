Бенюк розповів, як перехворів на коронавірус

Відомий український актор і народний артист Богдан Бенюк перехворів на коронавірус.

В інтерв'ю для "Світського життя" знаменитість розповів, як пройшла його хвороба, а також зізнався, які були в нього симптоми. Як зазначив Бенюк, у нього була легка форма COVID-19.

"Видно, я багато не згрішив і Бог дав мені легко перенести цю хворобу. Тільки два дні якийсь рецидив, а потім дуже легко і з легенями, і з усім іншим. Береженого і Бог береже. У мене була стежка протоптана від моєї спальні в туалет. Я до ручок не торкався, ходив у масці й рукавичках. Це відповідальний момент", – зізнався артист.

Крім того, актор розповів, що навіть не контактував із ріднею, щоб не заразити їх коронавірусом. Навіть свою маму, яка жила в актора в заміському будинку, він перевіз в квартиру, щоб не піддавати її небезпеці. А ось, за словами Бенюка, з дружиною він спілкувався, оскільки вона пов'язана з медициною. Як зізнавався актор, він її називав "лікар Айболить".

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан Бенюк висловлювався щодо відносин України і Росії.