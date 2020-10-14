Белла Хадід закрутила роман з онуком Ніколсона – ЗМІ

Відома американська модель Белла Хадід почала зустрічатися з онуком голлівудського актора Джека Ніколсона 21-річним Дьюком.

Про це повідомляє видання Page Six, посилаючись на інсайдерів.

Як стверджують джерела, Хадід і внук Ніколсона познайомилися всього кілька тижнів тому в Нью-Йорку.

Зіркова пара вже встигла влаштувати романтичну подорож для двох напередодні 24-річчя моделі, яке вона відсвяткувала 9 жовтня.

Однак знаменитість поки не поспішає представляти свого нового бойфренда на публіку – поки він не засвітився на жодному її знімку в особистому блозі.

Крім того, про особисте життя Дьюка Ніколсона нічого не відомо. До того ж, актора немає в соцмережах.

Відомо тільки те, що онук актора Джека Ніколсона пішов по стопах свого дідуся. Юний актор вже знявся в стрічці Джордана Пила "Ми", а також з'явився на обкладинці нового альбому Лани Дель Рей Norman Fucking Rockwell. У цьому році він знявся у фільмі "Країна мрій" разом із Гарі Олдманом, Армі Хаммером та іншими відомими акторами.

Відзначимо, що Белла Хадід кілька років зустрічалася зі співаком Ейбелом Тесфайе, відомим як The Weeknd. Пара кілька разів сходилася і розбігалася, проте продовжити стосунки у них так і не вийшло.

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