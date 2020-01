Бейонсе, Селена Гомес, Повалій та інші: хто ще із зірок знімав кліпи на телефон

Відомі і популярні артисти освоюють нові техніки зйомки відео робіт. Відео кліпи відрізняються реалістичною картинкою, так як передають історію "тут і зараз", буцімто дивишся в монітор і робиш зйомку саме ти. Даний спосіб відео зйомки знаходить все більше відгуків серед топ-артистів.

Хто ж із зірок примудрився зняти шедевр за допомогою звичайного телефону? OBOZREVATEL пошукав і знайшов масу цікавих експериментів - як в українському, так і світовому шоуібзнесі.

Тоня Матвієнко, "Доберман"

Як розповіла сама співачка в інтерв'ю виданню Viva, Матвієнко разом зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном вирушила на прогулянку по місту, знімаючи кадри для майбутнього кліпу на звичайний смартфон. Реалістична картинка вийшла сама собою. За словами артистки, тут не потрібно шукати прихованого змісту або особливої задумки.

"Ідея зняти кліп прийшла спонтанно, ще з вечора, коли ми з Арсеном планували свій наступний день в Нью-Йорку", - пояснила вона.

Селена Гомес, Lose You to Love Me

Також модним віянням скористалася співачка Селена Гомес в своєму останньому синглі Lose You to Love Me, кліп якого зняла режисер Софі Мюллер з використанням звичайного IPhone. Вийшла робота на 219 мільйонів переглядів.

Таїсія Повалій, "Витри сльози"

Один з останніх прикладів такої роботи – кліп співачки Таїсії Повалій на нову пісню "Витри сльози", яка увійшла до майбутнього альбому "Ейфорія". Над самим кліпом працювала команда Luck Out Club, які передали всю чуттєвість пісні, зворушливою історією підліткового першого кохання.

"Я зважилася скористатися сучасним новшевства – зйомки кліпу на телефон. Цікавий досвід, для мене це новий формат роботи, але результати мені сподобалися" - розповідала Повалій.

Beyonce, 7/11

Beyonce теж не залишилася осторонь від цього тренда. І, здавалося б, пішла найпростішим шляхом. Співачка зняла в кліпі свою домашню вечірку. Чи потрібно говорити, що зйомка велася на мобільний телефон? Але глядачам такий формат ще як зайшов! Півмільярда переглядів тому підтвердження.

